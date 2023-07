Fátima Pinto foi a única ausente no treino desta terça-feira da seleção feminina, o último em Auckland antes do embate de quinta-feira com o Vietname, da segunda jornada do Grupo E do Mundial.

A médio lusa ainda aguarda o resultado dos testes que fez na segunda-feira, mas, com queixas no joelho direito, limitou-se a fazer tratamento.

Nos minutos abertos à comunicação social, as jogadores fizeram aquecimento e algum trabalho com bola.

A equipa comandada por Francisco Neto segue na quarta-feira para Hamilton, o palco do encontro com o Vietname, com saída prevista para as 09h30 locais (22h30 desta terça-feira em Lisboa), numa viagem de autocarro que durará cerca de uma hora e meia.