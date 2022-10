O selecionador nacional feminino, Francisco Neto, afirmou esta quinta-feira que o 23.º lugar no ranking FIFA é «resultado do crescimento sólido» da equipa e será importante com vista aos sorteios das diversas competições.

«Com esta classificação, será mais possível fixarmo-nos no Pote 2 dos sorteios para as fases finais dos Europeus e dos Mundiais, e isso ajuda-nos a perspetivar com ainda melhores condições esses futuros desafios», explicou o treinador de 41 anos, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Como a melhor posição de sempre no ranking, Portugal escalou quatro posições, depois de vencer os últimos quatro jogos, na Sérvia (2-1) e nas receções a Turquia (4-0), Bélgica (2-1) e Islândia (4-1 após prolongamento), ultrapassando Irlanda, Escócia, Rússia e Colômbia.

Francisco Neto está consciente de que este «não é um caminho linear» e que, no futuro, poderá haver oscilações na classificação, mas aponta no sentido contrário, pois «a tendência é para continuar a melhorar e crescer».

«Não é uma meta impossível a mais longo prazo, mas temos que dar passos consistentes. O nosso caminho tem sido de sólido crescimento e continuará a ser, com apoio, condições, trabalho e competência», explicou o selecionador luso.

A subida no ranking valeu à seleção nacional o estatuto de primeiro cabeça de série no sorteio da próxima sexta-feira do ‘play-off’ Intercontinental, no qual a equipa das quinas irá disputar o acesso ao Campeonato do Mundo de 2023, no próximo dia 22 de fevereiro, frente a Tailândia, Paraguai, Haiti, Panamá, Camarões ou Senegal.