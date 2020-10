Portugal venceu, em Lárnaca, o Chipre por 3-0, no primeiro de dois jogos entre as duas seleções, a contar para a fase de apuramento para o Euro 2022 de futebol feminino.



A seleção portuguesa chegou ao intervalo na frente do marcador graças a um golo de Cláudia Neto marcado aos 19 minutos. Na etapa complementar e em vantagem numérica, a formação de Francisco Neto confirmou a superioridade e fez mais dois golos da autoria de Diana Silva (56m) e de Ana Capeta, já no período de descontos.



Portugal volta a defrontar Chipre na próxima terça-feira, no estádio António Coimbra da Mota, às 18h00. Neste momento, a «equipa das Quinas» soma sete pontos e ocupa o segundo lugar a três da líder Finlândia e com mais um ponto que a Escócia, terceira colocada que tem menos um jogo.



Ficha de jogo

Árbitra: Michalina Diakow (Polónia)

Árbitras assistentes: Anna Dabrowska e Aleksandra Prus (Polónia)

4.ª Árbitra: Monika Mularczyk (Polónia)

Chipre : Maria Mattheou, Ivana Taneva (Georgia Antoniou, 77'), Efthalia Siakalli, Christiana Solomou - Cap., Maria Ioannou, Marilena Georgiou, Eleni Giannou, Filippa Savva, Loucretia Chrysostomou, Antri Violari (Mikaela Chaliou, 88') e Krystyna Freda.



Suplentes não utilizadas: Eleni Ttakka, Constantina Kouzali, Chara Charalambous, Victoria Zampa, Georgia Xenofontos, Korina Adamou, Stavriana Antoniou, Sara Papadopoulou, Elena Aristodimou.



Treinador: Angelos Tsolakis



Disciplina: Amarelos - Maria Ioannou (26m e 39m); Christiana Solomou (66m), Vermelhos - Maria Ioannou (39m)