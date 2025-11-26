A criativa Kika Nazareth antevê o jogo de preparação da Seleção nacional com os Países Baixos, que está agendado para sexta-feira (19h45), no Estádio Municipal de Braga:

Importância de representar a Seleção

«É sempre especial representar a Seleção e fazer parte de mais uma convocatória. É bom estar em casa, regressar a casa.»

Participação no Europeu pode ter consequências?

«Acho que não tem de deixar de haver apoio pelo que fizemos neste último Europeu, porque já provámos ser a equipa que somos. É claro, é natural, nós próprias às vezes duvidamos. Eu própria às vezes duvido de mim, mas acho que há todo um background e um contexto por trás que nos faz ser conscientes do que somos capazes.»

Experiência no Barcelona

«Estou a passar uma fase especial, diria, não propriamente fácil. Estamos a falar da melhor equipa do mundo, com as melhores jogadoras do mundo. Acho que toda a gente já sabe, porque também não o escondo, o quão exigente sou comigo própria e o nível em que quero estar.»

«Não tem sido propriamente fácil no Barcelona, ainda que marque golos ou faça assistências. Sou muito exigente e gosto sempre de brilhar, como sei que posso, mas também acho que estas coisas levam tempo. Vim de uma lesão e uma paragem em duas semanas.»