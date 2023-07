A seleção portuguesa feminina fechou a preparação para o Mundial com um triunfo incontestável sobre a congénere da Ucrânia, por 2-0, no Bessa, perante a maior assistência de sempre (20.123 espectadores).

Depois de um empate a zero diante da campeã europeia, a Inglaterra, a equipa das Quinas voltou a deixar boas indicações, desta feita com maior iniciativa ofensiva, já que passou maior parte do jogo no meio-campo adversário.

A figura do encontro foi, inequivocamente, Jéssica Silva. Deu para tudo. Um falhanço, dois golos, dribles desconcertantes e pormenores técnicos que levaram o Bessa ao delírio.

Portugal conseguiu colocar a nú as debilidades das ucranianas desde cedo. A formação de Leste tentava sair a jogar de forma curta, mas a pressão alta das atacantes portuguesas e, sobretudo, a velocidade de Diana Silva e Jéssica forçou o erro das adversárias várias vezes.

Foi assim que, depois de uma primeira ameaça, Jéssica inaugurou o marcador, aos 19 minutos. A avançado do Benfica pressionou Apanaschenko, roubou-lhe a bola na grande área e finalizou rasteiro na cara da guarda-redes ucraniana.

A seleção nacional continuou a recuperar a bola em zonas adiantadas, criou várias ocasiões de golo, mas o 2-0 só surgiu mesmo em cima do intervalo. No terceiro minuto de descontos, Jéssica recebeu de forma orientada na área, Apanashchenko voltou a ficar mal na fotografia, foi ao relvado e deixou via aberta para a jogadora lusa, que voltou a finalizar de forma certeira perante Bondarchuk.

A segunda parte foi jogada a um ritmo mais baixo, mas Jéssica Silva continuou a brindar os adeptos com vários pormenores de qualidade e ficou perto do hat trick, aos 66 minutos. A 10 portuguesa fez uma «vírgula» à entrada da área, deu de trivela para Joana Marchão e ainda foi a tempo de responder ao cruzamento, mas o cabeceamento saiu por cima.

Logo depois, Diana Silva (70m) desperdiçou uma ocasião soberana para fazer o 3-0 e, já na reta final, Tatiana Pinto, em boa posição, atirou por cima e não conseguiu dar outro contorno (mais justo) ao resultado.

A preparação terminou, assim, da melhor forma e Portugal prepara-se para embarcar rumo à maior aventura da história da seleção feminina. A 23 de julho, há duelo com a complicada seleção dos Países Baixos, seguindo-se o Vietname e os Estados Unidos, os outros adversários do Grupo E.