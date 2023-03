O selecionador nacional, Francisco Neto, prometeu uma equipa «competitiva e organizada» para a inédita participação de Portugal no Mundial feminino deste ano.



Portugal está integrado no grupo E juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname, seleção que se estreia na prova, numa "poule" que o treiandor reconheceu «ser difícil»



«O que queremos, tal como no último Europeu, é chegar ao último dia da fase de grupos a depender só de nós. Teremos de ser altamente competitivos e organizados para podermos chegar ao jogo com os Estados Unidos sem ter de fazer contas. As nossas experiências nos últimos europeus deixam-nos emocionalmente mais preparados», partilhou, à margem do forúm da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.



Na preparação para o torneio que se vai jogar na Austrália e Nova Zelândia, Portugal tem dois jogos de preparação agendados em abril diante de País de Gales e Japão. Segundo Francisco Neto, esses encontros servirão para «avaliar o estado da equipa e perceber como está a preparação».



«Defrontar uma equipa de uma outra confederação [o Japão], que tem objetivos ambiciosos no Mundial, vai dar-nos maior adaptação às dificuldades que iremos encontrar. Vamos experimentar novas ideias e verificar em que nível estamos», perspetivou.

Apesar dos adversários de peso nesta fase final do Mundial2023, Francisco Neto lembrou a evolução do futebol feminino em Portugal, garantindo que a seleção nacional tem, agora, mais argumentos para disputar estes grandes torneios.

«Há um bom trabalho da estrutura federativa, mas também dos nossos clubes. As jogadoras chegam cada vez mais bem preparadas e em melhores condições. É difícil fazermos a convocatória com tantas opções e isso é sinal do crescimento do futebol feminino», referiu.

O Mundial2023 vai decorrer entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.