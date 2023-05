O selecionador nacional Francisco Neto vai revelar as convocadas para o Mundial feminino no próximo dia 30 de maio, terça-feira, às 17h00.

Portugal, que se estreia em fases finais de Campeonatos do Mundo, está inserido no Grupo E e vai defrontar Países Baixos (23 de julho), Vietname (27 de julho) e Estados Unidos (1 de agosto).

A competição vai contar com 32 seleções e decorre na Nova Zelândia e na Austrália, entre 20 de julho e 20 de agosto.

Note-se ainda que seleção portuguesa vai receber a Ucrânia, a 7 de julho, no estádio do Bessa, no último teste antes do Mundial.