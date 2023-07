O selecionador Francisco Neto descartou a utilização de Fátima Pinto, que tem estado a contas com problemas no joelho direito, no encontro de quinta-feira diante do Vietname, na segunda jornada do Grupo E do Mundial feminino.

«A Fátima Pinto para amanhã [quinta-feira] não me parece disponível, mas esperamos poder contar com ela para o próximo jogo. O departamento médico está a trabalhar intensamente com ela», afirmou o selecionador luso na antevisão ao jogo.

Francisco Neto abordou a possibilidade de fazer mais alterações no onze, mas sem avançar nomes.

«São jogos de três em três dias e é normal que haja algumas alterações, por gestão física ou a nível estratégico», vincou.

«Todas têm as suas características individuais, todas são importantes, todas aportam coisas diferentes, todas têm o seu papel. Como equipa técnica, estamos muito felizes com o grupo de jogadoras que temos e cabe-nos decidir os momentos em que entram», completou.

O selecionador português espera «conseguir ter a bola, encontrar a jogadora livre e colocar mais gente no último terço, no sentido de conseguir boas oportunidades de finalização».

«É um adversário completamente diferente dos Países Baixos, que retira espaço aos adversários. Os Estados Unidos [venceram as vietnamitas por 3-0, na primeira jornada] tiveram dificuldades. Tentam defender bem e sair, com rapidez, em contra-ataque», analisou.

«Queremos muito dar uma alegria aos portugueses, que nos têm apoiado muito. Vamos tentar tudo para conseguir uma vitória», sublinhou.

«Depois do primeiro jogo, acreditamos que podemos lutar por pontos em todos os jogos. Agora temos o Vietname e, depois, com os Estados Unidos, acreditamos também que podemos lutar pelos pontos», disse ainda.

Diante do Vietname, Portugal vai ser favorito, algo inédito num jogo numa fase final. «É a primeira vez numa fase final que jogamos com uma equipa abaixo de nós no ranking. Até aqui, estivemos sempre por baixo, mas isso não afeta nada. Temos sempre a pressão de representar o país, de conquistar pontos, de ganhar jogos, de fazer as coisas bem. Nada muda.»

«Temos de ser humildes e respeitar muito todos os adversários», concluiu.

Já Sílvia Rebelo, reconheceu que «a margem de erro é mínima», depois do desaire na estreia.

«O jogo com os Países Baixos é passado e estamos focadas no próximo jogo. O Vietname apresenta-nos problemas diferentes. Não vamos ter tantos espaços, mas estamos preparadas para isso», afirmou.

«Em transição, elas já mostraram que são fortes. Temos de estar muito equilibradas», acrescentou.

Portugal joga na quinta-feira, pelas 19h30 (08h30 em Lisboa), em Hamilton, contra o Vietname, e precisa de bater as asiáticas para continuar na corrida aos oitavos.