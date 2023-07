Poucas horas depois do triunfo sobre o Vietname (2-0), a seleção portuguesa feminina voltou a trabalhar em Auckland.

No Mangere Centre Park, as titulares ficaram-se pelo ginásio.

A contas com uma lesão no joelho direito, Fátima Pinto também não subiu ao relvado e fez tratamento e trabalho individualizado no ginásio.

Já as restantes jogadoras, realizaram trabalho físico e exercícios com bola nos 15 minutos abertos à comunicação social.

A seleção portuguesa volta ao trabalho no sábado, com uma sessão marcada para as 10h30 (23h30 em Lisboa).

Na terceira e última jornada da fase de grupos, Portugal defronta – e precisa de vencer – os Estados Unidos, na terça-feira, para chegar aos oitavos de final do Mundial.