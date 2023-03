A seleção feminina portuguesa vai defrontar o Japão e o País de Gales em abril, em Guimarães, em jogos de preparação para o Mundial 2023.

A equipa orientada por Francisco Neto joga com as nipónicas a 7 de abril, seguindo-se o embate com o País de Gales a 11 de abril, ambos com início às 17h30.

Estes compromissos, refira-se, são os primeiros da seleção depois do inédito apuramento em fevereiro para o Campeonato do Mundo, que decorre entre 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia.