A seleção nacional feminina foi esta segunda-feira alvo de um controlo antidoping inopinado por parte da FIFA, no hotel onde está hospedada, em Auckland.



Por sorteio, dez jogadores de Portugal foram alvo de controlo antidoping, ação que teve lugar após o almoço e que terminou por volta das 16h00.



De resto, a seleção portuguesa apenas teve conhecimento do controlo antidoping à chegada à unidade hoteleira depois do treino matinal. A comitiva lusa acabou assim por cancelar a visita ao jardim zoológico de Auckland que estava prevista da parte da tarde.

Portugal estreia-se no Mundial no próximo domingo, às 8h30 (hora de Portugal Continental), em Dunedin, frente aos Países Baixos, numa partida da primeira jornada do grupo E. Estados Unidos e Vietname são os outros adversários da equipa «das quinas» na fase de grupos.

A nona edição do Mundial feminino realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.