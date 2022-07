A atravessar um bom em termos pessoais, Andreia Norton quer transportar isso para a Seleção Nacional durante o Euro feminino, que começa esta quarta-feira.

«Estou a passar um momento bom, fiz uma boa época, e quero contribuir aqui também. Espero que corra tão bem aqui na seleção quanto foi na temporada passada pelo clube», disse esta terça-feira a média, eleita melhor jogadora do campeonato português pelo Sindicato de Jogadores.

A nova jogadora do Benfica, após deixar o Sp. Braga, referiu, citada pela Lusa, que tem como objetivo «jogar e poder viver» o sonho que é estar no Europeu. «Mas o mais importante aqui é a exibição de Portugal», lembrou.

«Queremos mostrar a nossa evolução, do nosso país», garantiu depois.

O primeiro adversário de Portugal é a Suíça, no sábado: «Foi uma equipa que na qualificação se apurou com 20 golos marcados e apenas seis sofridos. Acho que é uma seleção com muita experiência e nós vamos ter de ser muito competentes dentro de campo.»

No segundo dia de treinos em Inglaterra, Lúcia Alves, por precaução, e Kika Nazareth, com uma amigdalite, falharam o apronto.

Portugal, refira-se, está no grupo C do Euro, juntamente com Suíça, Países Baixos e Suécia.