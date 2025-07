Portugal continua a preparar o jogo frente à Bélgica, na terceira e decisiva jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol feminino, e Diana Gomes garante que as contas fazem-se no final.

Em declarações aos jornalistas, a autora do golo que mantém vivas as esperanças da Seleção Nacional descreveu o lance frente à Itália e frisou que o objetivo é levar a melhor sobre a formação belga.

«É ganhar e fazer contas no final, mas ainda estamos vivos e é isso que tenho a dizer. É a mensagem que temos de todas. Ganhar o próximo jogo e no final ver as contas. O sentimento é único [marcar no final do jogo], não dá para explicar. Senti como se fosse outra companheira a marcar. Toda a gente vibrou da mesma maneira que vibrei e isso é importante», começou por referir.

«Sensação única, nem sabia o que havia de fazer quando vi a bola a entrar. Foi algo único. A minha intenção era chutar à baliza. O momento de ver a bola a vir para mim e o momento em que estávamos no jogo, eu só pensei em chutar à baliza», acrescentou.