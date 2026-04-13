Francisco Neto, selecionador da Seleção feminina de futebol, antevê a visita à Letónia, na terça-feira (18h00), para a terceira jornada do Grupo B3 de qualificação para a fase final do Mundial:

Análise à Letónia

«A posição da Letónia não diz nada. Mais importante é aquilo que nós analisámos, o que vimos, a competência e a organização desta Letónia. É uma equipa que fez dois jogos fora e compete muito bem. Fez golos nesses dois jogos, com uma boa organização defensiva.»

«Na Eslováquia (2-3) até merecia outro tipo de resultado. Na Finlândia (1-3), foram mais defensivas, mas marcaram e criaram perigo. Foram dois jogos muito competitivos e de muita competência por parte de uma Letónia que está em crescimento.»

Seleção motivada

«A motivação tem de estar presente, não há outra forma de estar. Temos um grupo muito experiente, que sabe que isto é o clichê do jogo a jogo. Os jogos fora são sempre mais complicados, porque as equipas fazem do “fator casa” a sua fortaleza. E nós, amanhã, teremos de ser mais fortes e mais competentes para conseguirmos derrubar essa fortaleza da equipa da Letónia.»

«Jogar por Portugal tem essa responsabilidade e tem de ter também essa ambição e esse orgulho, seja onde for e contra quem for. Acreditamos que há de haver sempre algum adepto português na bancada. Por eles, e por aqueles que ficarem em casa a apoiar, por Portugal, temos de ser competentes e vencer.»

Objetivo para a fase de apuramento

«O grande objetivo a que nos propomos é ir ao Campeonato do Mundo. Sabemos que, para irmos ao Mundial, temos de ser competentes em pelo menos 10 jogos. E amanhã é mais um, apenas o terceiro de uma caminhada que vai ser longa e que queremos fazer bem. Por isso temos de estar focados nos 90 minutos de amanhã e depois abordar o resto da caminhada jogo a jogo.»