Portugal perdeu, esta terça-feira, por 3-1 contra a Finlândia e sofreu a primeira derrota na qualificação para o Mundial 2027.

A formação portuguesa entrou bem no encontro, com controlo da posse e iniciativa de jogo, mas o bom momento durou pouco tempo. A Finlândia rapidamente equilibrou, até que, com alguma passividade de Portugal, assumiu o controlo do jogo.

Aos 12 minutos, com uma boa jogada de envolvimento no flanco direito, Lindstrom apontou o primeiro do encontro. A resposta das Navegadoras chegou, sem surpresa, pelos pés de Kika Nazareth, através de um livre direto. A média do Barcelona cobrou, de forma exímia, a bola parada, restabelecendo a igualdade no encontro.

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No segundo tempo, esperava-se que a turma de Francisco Neto entrasse de «cara lavada», mas foi a Finlândia a entrar a todo o gás. Nea Lehtola teve tempo e espaço para preparar o remate e atirou para o 2-1, aos 47 minutos.

Portugal procurou reagir, mas dificilmente conseguia sair para o ataque. Nystrom apontou o terceiro tento finlândes, aos 79 minutos, na sequência de um canto.

Até ao fim, Portugal resistiu como pôde às ameaças da Finlândia e garantiu, com algum sofrimento, o primeiro lugar do Grupo B3 da Liga das Nações e fica como cabeça de série no play-off de acesso ao Campeonato do Mundo.