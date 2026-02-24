Pauleta vive dias especiais. Convocada pela primeira vez para a Seleção Portuguesa Feminina de Futebol, a média assumiu que marcar presença no Mundial2027 é «um sonho» pessoal.

«Sem dúvida que é um sonho, um objetivo, acho que não só o meu, mas também de todo o grupo. Todas vamos trabalhar esta semana, e daqui para a frente, para conseguirmos esse objetivo», afirmou, antes do primeiro treino do estágio, realizado na Cidade do Futebol.

A média de 28 anos, espanhola naturalizada portuguesa, é uma das novidades na convocatória e poderá somar a primeira internacionalização já frente à Finlândia, em Vizela, no arranque da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo.

Visivelmente feliz, Pauleta descreveu a entrada na concentração como um momento especial.

«Sinto muita felicidade desde o anúncio. Entrei com a Lúcia Alves e a Kika [Nazareth] com algum nervosismo, mas ajudaram-me a ultrapassá-lo. Estou muito feliz por vestir esta camisola», confessou.

Com mais de 200 jogos oficiais entre Sp. Braga e SL Benfica, onde cumpre a oitava temporada, a Pauleta garante experiência, embora a estreia pela equipa das ‘quinas’ seja um cenário novo.

«É sempre bom estar cá e conseguir cá jogar. Sabemos que quando a seleção joga em Portugal há muitos adeptos que vão ao estádio, é uma festa do futebol feminino e é bom para nós. Queremos chamar cada vez mais pessoas ao estádio e que eu possa ter a oportunidade de me estrear em Portugal também, seria muito bonito se fosse assim», concluiu.