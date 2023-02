O selecionador nacional, Francisco Neto, garantiu que Portugal «vai procurar fazer aquilo que nunca foi feito» no playoff intercontinental de acesso ao Mundial 2023 de futebol feminino, ou seja, garantir uma presença inédita nesse certame.

«Um orgulho imenso por estarmos neste ponto. O objetivo era depender só de nós e, por mérito próprio, conseguimo-lo. Levamos 12 jogos de qualificação, falta-nos um e é com muito orgulho que vamos fazer esta jornada e procurar fazer aquilo que nunca foi feito», disse, em conferência de imprensa, antes da partida da comitiva portuguesa para a Austrália.

Neto afirmou que quer ver a sua equipa outra vez no panorama internacional e não quis revelar que adversário prefere, se Camarões ou Tailândia: «[Queremos] Afirmarmo-nos, mais uma vez, no panorama internacional e conseguir o acesso a uma grande fase em que nós nunca estivemos. É representar muito o que é esta geração, criar impacto e referência para as próximas.»

«Vão trazer problemas, independentemente do adversário. Não adianta estar a dizer que serão os Camarões, que nos vão dar um lado mais físico, ou a Tailândia, com problemas de coletivo, de muita entreajuda, de muito mais proximidade. É estar preparado para os dois cenários, nunca perder a nossa identidade e procurar dominar o jogo com a nossa ideia», acrescentou.

Também Dolores Silva, capitã da Seleção Nacional, falou aos jornalistas. «Partimos com muita felicidade e alegria de podermos estar a desfrutar deste momento maravilhoso com a seleção nacional. Vamos para um play-off pelo qual lutámos muito. Foi uma longa viagem e de certeza absoluta que cada uma de nós está muito motivada para representar Portugal ao mais alto nível e atingirmos um dos maiores objetivos das nossas vidas», referiu.

Portugal, refira-se, defronta o vencedor do jogo entre Camarões e Tailândia no dia 22 de fevereiro, na Nova Zelândia. A partida tem início às 19h30 locais, 06h30 hora portuguesa.