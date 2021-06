A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu, na madrugada desta quinta-feira, por 1-0 com a sua congénere dos Estados Unidos, campeã mundial em título, em encontro particular, disputado em Houston, no Texas.



O único golo da partida foi anotado por Samantha Mewis, aos 76 minutos, na sequência de um pontapé de canto.

Na digressão aos Estados Unidos, a formação comandada por Francisco Neto volta a jogar no domingo, com a Nigéria.



FICHA DE JOGO:



Estádio BBVA, em Houston, Texas

Árbitra: Danielle Chesky (EUA)

Árbitras assistentes: Katy Nesbitt e Deleana Quan (EUA)

4.ª Árbitra: Karen Abt (EUA)

EUA 1- 0 PORTUGAL (0-0 ao intervalo)

EUA: Alyssa Naeher, Alana Cook, Samantha Mewis, Becky Sauerbrunn - Cap., Kelley O'Hara (Emily Sonnett, 73'), Abby Dahlkemper, Lindsey Horan, Alex Morgan (Carli Lloyd, 73'), Megan Rapinoe (Sophia Smith, 73'), Rose Lavelle, Crystal Dunn (Tierna Davidson, 79') e Christen Press (Lynn Williams, 89').



Suplentes: Jane Campbell, Adrianna Franch, Catarina Macario, Margaret Purce, Kristie Mewis, Andi Sullivan, Alana Cook.



Treinadora: Vlatko Andonovski



Golos: 1-0 por Samantha Mewis (76')



Disciplina: nada a assinalar