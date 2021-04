Andreia Faria, internacional portuguesa, afirmou este domingo que a Seleção Nacional tem de «jogar à Portugal e ganhar» frente à Rússia, no play-off de apuramento para o Euro2022.

«Vamos para jogar à Portugal e ganhar. Para que isso aconteça, temos de mostrar mais ambição e querer muito mais do que as nossas adversárias. É ter a bola nos pés e fazer com que elas corram atrás da bola», disse a jovem de 20 anos, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.

«As minhas colegas falam sempre das memórias que guardam e da vontade que têm de repetir a presença na fase final [após a estreia de Portugal, em 2017]. Nós, as mais novas, também queremos viver isso com elas», continuou a jogadora do Benfica.

Portugal defronta a Rússia no play-off de acesso ao Europeu feminino de 2022. O primeiro jogo é na sexta-feira, no Restelo. A segunda mão joga-se dia 13 de abril, em Moscovo.