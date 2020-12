Portugal está muito perto de garantir a qualificação para o Euro 2021 depois de ter vencido a Albânia, por 1-0, em jogo da sexta jornada do grupo E da fase de qualificação.



Após uma primeira parte dominada pela «equipa das quinas», Ana Capeta desbloqueou a partida aos 57 minutos com um cabeceamento após cruzamento de Diana Silva.



Assim, Portugal garantirá um dos dois primeiros lugares no grupo se a Escócia perder ante a Finlândia, que à entrada para esta jornada dividia a liderança com Portugal, que vale o apuramento direto (se for um dos melhores segundos) ou o acesso à fase a eliminar.

Para fechar a fase de qualificação ficam a falta dois jogos e ambos envolvem Portugal. A 19 de fevereiro na Finlândia e quatro dias depois na Escócia.