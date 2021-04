Acabou o sonho da seleção feminina em voltar a um europeu. Depois de ter perdido na primeira mão por 1-0, no Restelo, a equipa lusa empatou 0-0 em Moscovo e é a Rússia quem se apura para a fase final da competição.

À semelhança do que tinha acontecido no jogo do Restelo, na primeira-mão do paly-off, a equipa orientada por Francisco Neto entrou muito bem e a dominar a posse de bola, obrigando a Rússia a defender.

Contudo, o domínio da partida foi-se equilibrando ao longo da primeira parte e ao intervalo, até era a Rússia que tinha estado mais perto de marcar, uma vez que os remates lusos nunca saíram enquadrados com a baliza russa.

Na segunda parte manteve-se o equilíbrio, mas com mais oportunidades para ambas as equipas.

Se Korovkina obrigou Inês Pereira a defender para a trave um remate aos 60 minutos, dez minutos depois Dolores Silva quase marcou, mas viu Todua fazer uma excelente intervenção, negando o golo português.

A partir daí, escaldada pelo susto, a equipa russa quase se limitou apenas a defender, enquanto Francisco Neto arrisocou tudo, trocou uma defesa por uma atacante com mais de dez minutos para jogar, mas não conseguiu o golo que procurava e precisava para, pelo menos, levar o jogo para prolongamento.

Segue a Rússia para o Europeu, algo que consegue pela sexta vez, em sete possíveis. A equipa portuguesa conseguiu equilibrar a eliminatória, foi superior em boa parte dos jogos, mas não consegue o apuramento.