Futebol Feminino
Há 12 min
Feminino: Portugal fecha primeira fase da qualificação para o Euro sub-19 em segundo
Jovem lusas, que já tinham garantido a vaga na segunda fase, empataram com a Dinamarca
TR
Jovem lusas, que já tinham garantido a vaga na segunda fase, empataram com a Dinamarca
TR
Portugal fechou a primeira fase de qualificação do Euro sub-19 feminino no segundo lugar do grupo A1. Na última jornada, a seleção das «quinas», que já tinha garantido o apuramento para a segunda fase, empatou (2-2) com a Dinamarca.
No Estádio do Algarve, Nikoline Nielsen (11m) e Emilie Luplau (43m) abriram as contas do jogo para a Dinamarca. Na segunda parte, Cristina Fernandes (63m) e Rita Melo (71m) empataram para Portugal.
Com este resultado (2-2), Portugal é segundo com sete pontos - os mesmos que a líder Dinamarca, que tem vantagem por melhor diferença de golos. No entanto, Portugal já tinha garantido presença na próxima fase de qualificação para o Europeu da categoria, que decorre em 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS