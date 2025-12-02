Portugal fechou a primeira fase de qualificação do Euro sub-19 feminino no segundo lugar do grupo A1. Na última jornada, a seleção das «quinas», que já tinha garantido o apuramento para a segunda fase, empatou (2-2) com a Dinamarca.

No Estádio do Algarve, Nikoline Nielsen (11m) e Emilie Luplau (43m) abriram as contas do jogo para a Dinamarca. Na segunda parte, Cristina Fernandes (63m) e Rita Melo (71m) empataram para Portugal.

Com este resultado (2-2), Portugal é segundo com sete pontos - os mesmos que a líder Dinamarca, que tem vantagem por melhor diferença de golos. No entanto, Portugal já tinha garantido presença na próxima fase de qualificação para o Europeu da categoria, que decorre em 2026