«Finlândia? Só pensamos em ganhar e subir para a Liga A»
Avançada portuguesa Nádia Gomes confiante na luta pela liderança do Grupo B3 da Liga das Nações feminina
Avançada portuguesa Nádia Gomes confiante na luta pela liderança do Grupo B3 da Liga das Nações feminina
A seleção portuguesa feminina disputa o primeiro lugar do Grupo B3 da Liga das Nações diante da Finlândia, na próxima quarta-feira.
Em declarações aos meios oficiais da Federação Portuguesa de Futebol, a internacional lusa Nádia Gomes mostrou-se confiante na vitória: «Queremos fazer golos e esperamos ter um resultado, porque só pensamos em ganhar e subir para a Liga A.»
A avançada do Chicago Stars afirmou que a seleção finlandesa é mais forte fisicamente, comparativamente à Letónia, adversária derrotada por Portugal na passada sexta-feira, por cinco bolas a zero.
A jogadora de 29 anos não escondeu a emoção de regressar à equipa nacional e garantiu também a disponibilidade total para somar mais minutos: «Estou bem preparada, tenho trabalhado muito mentalmente também para o que vier. Agora que estou aqui, é continuar este trabalho mental e preparar-me a cada dia nos treinos, dar o meu máximo.»
O encontro está marcado para as 18:00 horas (horário nacional), em Tampere.