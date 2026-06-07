A seleção portuguesa feminina disputa o primeiro lugar do Grupo B3 da Liga das Nações diante da Finlândia, na próxima quarta-feira.

Em declarações aos meios oficiais da Federação Portuguesa de Futebol, a internacional lusa Nádia Gomes mostrou-se confiante na vitória: «Queremos fazer golos e esperamos ter um resultado, porque só pensamos em ganhar e subir para a Liga A.»

A avançada do Chicago Stars afirmou que a seleção finlandesa é mais forte fisicamente, comparativamente à Letónia, adversária derrotada por Portugal na passada sexta-feira, por cinco bolas a zero.

A jogadora de 29 anos não escondeu a emoção de regressar à equipa nacional e garantiu também a disponibilidade total para somar mais minutos: «Estou bem preparada, tenho trabalhado muito mentalmente também para o que vier. Agora que estou aqui, é continuar este trabalho mental e preparar-me a cada dia nos treinos, dar o meu máximo.»

O encontro está marcado para as 18:00 horas (horário nacional), em Tampere.