As jogadoras da seleção feminina de futebol concentraram-se na manhã desta segunda-feira na Cidade do Futebol, para dar início à preparação para o Campeonato da Europa Feminino, que se realiza em Inglaterra, de 6 a 31 de julho.

As 23 convocadas por Francisco Neto, no arranque dos trabalhos, realizaram os habituais exames médicos e treinaram já durante a tarde.

Durante 20 dias, as jogadores portuguesas vão treinar na Cidade do Futebol e viajam a 3 de julho para Manchester. Durante a fase de grupos, a seleção nacional vai treinar na Academia do Manchester City.

Ainda antes da viagem para Inglaterra, Portugal tem agendados três jogos de preparação: com a Grécia, a 22 e 25 de junho, e com a Austrália, a 28.