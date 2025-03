Francisco Neto apresentou, esta segunda-feira, a convocatória para os jogos da Liga das Nações diante da Espanha, antevendo uma jornada difícil contra as campeãs do mundo.

«Uma jornada de nível de adversidade altíssimo, contra uma seleção dominadora nos últimos tempos. Temos de apresentar a nossa melhor versão. Vão ser desafios muito intensos e altamente competitivos. Irá colocar problemas diferentes dos que temos vindo a enfrentar nos últimos tempos», afirmou o timoneiro Seleção Nacional.

«O objetivo para a Liga das Nações está traçado e muito bem coordenado com toda gente. Queremos consolidar Portugal na Liga A. Sabemos que estamos mais próximo das equipas do topo, mas temos a nossa humildade e vamos jogar contra as campeãs do mundo», acrescentou.

O selecionador abordou ainda as ausências de Jéssica Silva e Kika Nazareth, ambas por lesão.

«As expectativas nunca são abaladas. Cada jogadora aporta coisas diferentes ao nosso jogo e teremos de nos reinventar. Acima de tudo, é confiar no nosso coletivo e no que cada uma delas pode aportar à nossa ideia de jogo.»

As navegadoras lideram o grupo A3 com 4 pontos, os mesmos que a campeã europeia Inglaterra, com quem conseguiram um empate (1-1). Já com Bélgica somaram um triunfo (1-0), seguindo-se, agora, a seleção espanhola, campeãs mundiais em título, inclusive da Liga das Nações, feito alcançado em fevereiro de 2024.

Os jogos entre Portugal e Espanha estão marcados para os dias 4 de abril, em Paços de Ferreira (19h45) e dia 7, em Vigo (18h).