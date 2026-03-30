Francisco Neto, treinador a seleção nacional feminina, revelou esta segunda-feira a lista de 25 convocadas para os jogos frente a Letónia e Eslováquia, dia 14 e 18 de abril, a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2027, que se disputa no Brasil.

O selecionador português não promoveu muitas mudanças em relação à última convocatória. A alteração mais sonante é a saída da guarda-redes do Braga, Patrícia Morais, para a entrada de Rute Costa, guarda-redes do Torreense.

Portugal entrou com o pé direito na Qualificação, vencendo os dois primeiros jogos nas receções à Finlândia (2-0) e Eslováquia (4-0), assumindo o primeiro lugar isolado no Grupo 3.

As navegadoras viajam dia 12 de abril, até à Riga, para defrontar a Letónia, onde vão ter o primeiro dos dois confrontos fora de portas da seleção das Quinas.