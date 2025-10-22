A Seleção Nacional de futebol feminino tem dois particulares agendados com os Estados Unidos, na quinta-feira e no domingo, e Francisco Neto comentou a importância de jogar contra as melhores seleções do mundo de forma a preparar melhor o futuro.

«É importante disputar estes jogos, que tão bem nos vão fazer e vão dar-nos experiências para estarmos mais preparados», afirmou Francisco Neto, na véspera do primeiro duelo frente à seleção norte-americana.

«Sabemos que quando jogamos contra as melhores equipas do mundo temos de estar sempre muito organizados, com rigor muito grande, e sentimos que precisamos deste tipo de desafios. Não são fáceis nem condições fáceis, mas é para isso que temos vindo a trabalhar ao longo destes anos todos», acrescentou.

Francisco Neto admitiu, que embora a seleção portuguesa tenha evoluído muito aos longo dos últimos anos, ainda se encontra um pouco longe do nível das melhores do mundo.

«Acreditamos nitidamente que estamos no nosso caminho e trajeto, com os nossos constrangimentos e, acima de tudo, acreditamos no nosso processo, que nos tem aproximado das equipas de topo mas, quanto mais perto estás dessas equipas, mais difícil é o crescimento e é normal que assim seja. Por isso, temos de continuar.»

Dolores Silva, a capitã da seleção que estava ao lado de Francisco Neto, lembrou o confronto entre as duas equipas no Mundial 2023, que terminou empatado sem golos, salientando que as intervenientes e o próprio contexto serão agora diferentes.

«É claro que os momentos são diferentes, a competição de que estamos a falar é um Mundial e a nossa seleção também, desde essa altura até agora, está diferente. Não quer dizer que esteja pior, acho que estamos num processo e por isso será importante para nós percebermos em que contexto estamos e jogar outra vez contra as melhores», explicou Dolores Silva.

Portugal defronta os Estados Unidos na quinta-feira, em Chester, na Pensilvânia, às 19 horas locais (00h00 em Lisboa), e depois no domingo, em East Hartford, no Connecticut, às 16 horas locais (20h00 em Lisboa).