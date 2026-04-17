Francisco Neto, selecionador português do futebol feminino, em antevisão ao jogo com a Eslováquia, deste sábado (15h), a contar para a quarta jornada do Grupo B3 da Liga das Nações.

Eslováquia com ambição

«O treinador delas disse no lançamento do estágio que ambicionavam o segundo lugar, pelo que precisarão de pontuar connosco e depois levar essa decisão para o jogo com a Finlândia em casa, na próxima jornada. E por isso que acreditamos que irá apresentar-se com ambição.»

Dar continuidade à fase positiva

«Em casa, tentará ter um bocadinho mais de protagonismo e, possivelmente, não irá fechar tanto as suas linhas. É uma equipa que tem criado problemas aos seus adversários e, com o apoio dos seus adeptos, em casa, e com a energia de defrontar uma equipa acima delas do ranking, irá fazer tudo para conquistar os seus pontos. Estamos numa fase muito positiva e tenho a certeza de que amanhã [sábado] vamos dar continuidade.»