Francisco Neto: «Estamos numa fase positiva e vamos dar continuidade»
Selecionador feminino anteviu uma Eslováquia com muita ambição
Selecionador feminino anteviu uma Eslováquia com muita ambição
Francisco Neto, selecionador português do futebol feminino, em antevisão ao jogo com a Eslováquia, deste sábado (15h), a contar para a quarta jornada do Grupo B3 da Liga das Nações.
Eslováquia com ambição
«O treinador delas disse no lançamento do estágio que ambicionavam o segundo lugar, pelo que precisarão de pontuar connosco e depois levar essa decisão para o jogo com a Finlândia em casa, na próxima jornada. E por isso que acreditamos que irá apresentar-se com ambição.»
Dar continuidade à fase positiva
«Em casa, tentará ter um bocadinho mais de protagonismo e, possivelmente, não irá fechar tanto as suas linhas. É uma equipa que tem criado problemas aos seus adversários e, com o apoio dos seus adeptos, em casa, e com a energia de defrontar uma equipa acima delas do ranking, irá fazer tudo para conquistar os seus pontos. Estamos numa fase muito positiva e tenho a certeza de que amanhã [sábado] vamos dar continuidade.»