Apesar de estar lesionada, Kika Nazareth marcou presença no arranque do estágio da seleção nacional de futebol feminino. A jogadora do Benfica não faz parte das 30 convocadas por Francisco Neto, mas afirmou que espera regressar à competição após esta paragem para as seleções.

«Sem querer dar um passo maior do que a perna, acho que vão reunir-se todas as condições para depois de esta pausa estar de volta aos relvados», afirmou a futebolista de 21 anos.

Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, Kika Nazareth disse ainda que todos os estágios da seleção são importantes e que é aqui que todas as jogadoras portuguesas querem estar.

«Qualquer estágio, sendo com jogos a contar ou não, é sempre a contar, acho que é um momento para o professor poder ver, experienciar e inovar. Não deixa de ser um momento de seleção, que é o patamar de mais alto nível deste contexto de futebol feminino, é aqui que todas queremos estar», assegurou Kika Nazareth.