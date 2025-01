A seleção portuguesa de futebol feminina vai defrontar a Inglaterra, em terras de sua majestade, no mítico estádio de Wembley, em Londres. O jogo será a contar para a quinta jornada do Grupo A3 da Liga das Nações, anunciou hoje a federação britânica.

A equipa das «quinas» vai estrear-se na competição, precisamente, frente à Inglaterra, no dia 21 de fevereiro, no Estádio Municipal de Portimão (19:45), depois recebe a vizinha Espanha, a quatro de abril, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira (19:45), e a Bélgica, a três de junho, no Funchal, no Estádio do Marítimo.