A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu em casa com a Alemanha por 3-1, em jogo a contar para o Grupo H da fase de qualificação para o Mundial 2023.

No Estádio São Luís, em Faro, a seleção alemã já vencia por 3-0 ainda antes da meia hora de jogo: Lea Schuller inaugurou o marcador aos 15 minutos, Svenja Huth fez o 2-0 aos 23m e Melanie Leupolz assinou o terceiro das visitantes.

Aos 34 minutos, Portugal beneficiou de uma grande penalidade e assinou um golo histórico para o resultado final: foi a primeira vez que a seleção nacional marcou um golo às germânicas. O castigo máximo de Carole Costa foi ao poste, mas bateu nas costas da guarda-redes Merle Fhroms e entrou.

Com este resultado, a Alemanha chega aos 18 pontos em seis jogos e tem agora mais cinco pontos do que Portugal, que está no segundo lugar do grupo.

O primeiro classificado de cada grupo qualifica-se para a fase final e o segundo vai disputar o play-off.