A seleção feminina portuguesa vai defrontar França, Noruega e Áustria no Grupo A2 da Liga A da primeira edição da Liga dos Nações feminina, segundo ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Nyon, na Suíça.

A equipa comandada por Francisco Neto, que partiu do Pote 4, vai encontrar uma França que foi semifinalista do Europeu de 2022, uma Noruega duas vezes campeã da Europa (1987 e 1993), e uma Áustria semifinalista do Euro2017 e que chegou aos quartos de final do Euro2022.

Três adversários que estão à frente de Portugal no ranking mundial da FIFA, com a França atualmente no quinto lugar, a Noruega no 12.º e a Áustria no 18.º, enquanto Portugal, que este ano vai jogar a sua primeira fase final de um Campeonato do Mundo, está no 21.º posto.

O objetivo de Portugal passa pela manutenção na Liga A, que só é garantido para os dois primeiros classificados de cada um dos quarto agrupamentos, com o terceiro a rumar a um play-off e o quarto a ser relegado à Liga B.

A fase de grupos vai ser disputada em três jornadas duplas, a realizarem-se de 20 de setembro a 5 de dezembro do corrente ano.

O primeiro classificado segue, depois, para a Final Four, o segundo permanece na Liga A, o terceiro vai aos play-offs de promoção/despromoção, a duas mãos, com um segundo classificado da Liga B, enquanto o quarto é relegado diretamente para a Liga B.

A fase decisiva da primeira edição realiza-se entre 21 e 28 de fevereiro de 2024, sendo que os finalistas da Liga A qualificam-se para os Jogos Olímpicos de Paris2004 – se um deles for a França, já qualificada como anfitriã - segue o melhor semifinalista.

Portugal está na Liga A da primeira edição da prova face ao 16.º posto no ranking do coeficiente da UEFA - entra como 15.º, de 16, face à exclusão da Rússia (14.ª), devido à invasão da Ucrânia -, que inclui a qualificação para o Mundial2023 (40 por cento), a fase final e a qualificação para o Europeu 2022 (40 por cento) e a fase final e a qualificação para Mundial de 2019 (20 por cento).

A Liga B conta também com 16 equipas e a Liga C com 19, num total de 51 seleções envolvidas.

Composição dos grupos

LIGA A

Grupo A1

Inglaterra

Países Baixos

Bélgica

Escócia

Grupo A2

França

Noruega

Áustria

PORTUGAL

Grupo A3

Alemanha

Dinamarca

Islândia

País de Gales

Grupo A4

Suécia

Espanha

Itália

Suíça

LIGA B

Grupo B1

República da Irlanda

Irlanda do Norte

Hungria

Albânia

Grupo B2

Finlândia

Roménia

Eslováquia

Croácia

Grupo B3

Polónia

Sérvia

Ucrânia

Grécia

Grupo B4

República Checa

Eslovénia

Bósnia-Herzegovina

Bielorrússia

LIGA C

Grupo C1

Malta

Moldova

Letónia

Andorra

Grupo C2

Turquia

Luxemburgo

Lituânia

Geórgia

Grupo C3

Azerbaijão

Montenegro

Chipre

Ilhas Faroé

Grupo C4

Israel

Estónia

Cazaquistão

Arménia

Grupo C5

Macedónia do Norte

Kosovo

Bulgária