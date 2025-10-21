A Seleção Nacional feminina de futebol viu o seu voo, desta terça-feira, com partida em Lisboa e chegada a Newark, nos Estados Unidos, ter sido cancelado.

As Navegadoras têm dois particulares agendados com a seleção norte-americana, na quinta-feira e no sábado, mas vão ficar mais um dia em território português, na Cidade do Futebol.

O novo voo com destino aos EUA está marcado para as 17 horas, desta quarta-feira. Contudo, a comitiva vai aterrar em Nova Iorque, seguindo depois de autocarro rumo a Chester, Filadélfia.