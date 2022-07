A seleção nacional feminina realizou, nesta segunda-feira, o primeiro treino em Inglaterra, país anfitrião do Campeonato da Europa.

No final da sessão de treino, a defesa Alícia Correia falou aos jornalistas, revelando as primeiras impressões do grupo de trabalho.

«É muito bom estarmos cá. As instalações são incríveis, não podíamos pedir melhor. Agora estamos mesmo dentro do torneio. É o concretizar de um sonho», contou a defesa de 19 anos, que representa o Sporting.

Portugal, recorde-se, está inserido no Grupo C, com Suíça, Países Baixos e Suécia, com os jogos a decorrer nos dias 9, 13 e 17 de julho, respetivamente. Os encontros da equipa das quinas na fase de grupos serão todos disputados na cidade de Wigan.