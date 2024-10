Nelly Rodrigues foi este domingo chamada à seleção portuguesa feminina para substituir a lesionada Jéssica Silva, que foi dada como inapta pela Unidade de Saúde e performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Nelly Rodrigues foi convocada para integrar o estágio da seleção feminina, de modo a render Jéssica Silva (Gotham FF), considerada não apta, e, por isso, dispensada dos trabalhos com vista aos jogos frente ao Azerbaijão, do primeiro play-off de acesso ao Europeu 2025», referiu a FPF.

A lateral do Nantes, que conta uma internacionalização A, num particular disputado em fevereiro ante a República Checa, junta-se, assim, ao estágio da seleção, que decorre na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Nelly é a última jogadora a juntar-se à concentração da equipa portuguesa, que já registou as chegadas das médias Andreia Jacinto e Tatiana Pinto, que falharam o primeiro dia de estágio, devidamente autorizadas.

Portugal, que procura a sua terceira presença consecutiva num Europeu, após 2017 e 2022, defronta o Azerbaijão, adversário que defronta na primeira mão, em 23 de outubro, na Delga Arena em Baku, às 16:00 locais (13:00 em Lisboa), com a segunda mão a disputar-se em Vizela, em 29 de outubro, às 19:45.

Caso ultrapasse as azeris, a equipa das quinas irá jogar com Bielorrússia ou República Checa na segunda e derradeira ronda dos play-offs, cujos encontros estão agendados para 27 de novembro e 3 de dezembro, com o vencedor a apurar-se para a fase final do Europeu feminino, a realizar-se entre 2 e 27 de julho de 2025, na Suíça.