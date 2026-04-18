A seleção sub-19 feminina falhou ao acesso ao Europeu da categoria deste ano, que decorre na Bósnia-Herzegovina, entre 27 de junho e 10 de julho.

Na Cidade do Futebol – num jogo a contar para a última jornada da qualificação – Portugal empatou sem golos com a Espanha, tetracampeã da Europa que garante uma vaga para defender o título.

Portugal, recorde-se, venceu pos dois primeiros jogos: Irlanda do Norte (1-0) e Hungria (3-0). Entrou na derradeira jornada com os mesmos pontos que a Espanha. Porém, dado a diferença de golos, a seleção espanhola tinha vantagem na tabela classificativa.

O nulo manteve-se até final, o que confirmou a não presença da seleção portuguesa no Europeu sub-19. Ainda assim, a equipa lusa termina a qualificação sem derrotas e sem golos sofridos.