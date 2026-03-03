Portugal estreou-se a vencer na qualificação para o Mundial feminino de 2027. Em Vizela, as «navegadores» bateram a Finlândia por 2-0, na primeira jornada do Grupo B3.

Mas foi preciso sofrer. Os golos da Seleção Nacional surgiram apenas em tempo de compensação e pelos pés de duas suplentes.

Primeiro aos 90+1m, foi Lúcia Alves, defesa do Benfica, a marcar o primeiro das «Navegadoras». Três minutos depois, foi a vez de Carolina Santiago, avançada do Sporting, de faturar aos 90+4m.

Com este triunfo (2-0), Portugal lidera o grupo com três pontos, os mesmos que a Eslováquia. A Letónia e a Finlândia assumem a terceira e quarta posição, respetivamente, sem pontos conquistados.

A seleção lusa volta a jogar no sábado frente à Eslováquia, em Barcelos.