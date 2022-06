Gonçalo Nunes é o novo treinador da equipa da futebol feminino do Sporting de Braga, informou o clube esta quinta-feira.



O técnico de 47 anos assinou por duas temporadas com os minhotos depois de ter exercido funções de adjunto no Sporting na época anterior. Além da passagem pelos leões, Gonçalo Nunes trabalhou como treinador principal no Estoril e no Amora.



João Castelo-Branco, Clemente Pimenta, Márcio Santos e João Atalaia são os restantes elementos da equipa técnica.



Gonçalo Nunes sucede a João Marques, treinador que deixou o Sp. Braga no início do mês.