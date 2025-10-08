O Sp. Braga não foi além de um empate a um golo, na deslocação ao reduto do Anderlecht, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Taça Europa de futebol feminino.

Na nova competição de clubes da UEFA, as visitantes colocaram-se em vantagem em cima do intervalo, graças ao golo de Zoï van de Ven, e no arranque do segundo tempo, a formação belga restabeleceu a igualdade no marcador, por intermédio de Amélie Delabre, através de uma grande penalidade.

A segunda mão tem início marcado para as 20h da próxima quarta-feira, 15 de outubro, no Estádio Amélia Morais, em Braga.