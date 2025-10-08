Futebol Feminino
Futebol feminino: Sp. Braga empata e adia decisão na Taça Europa
Zoi van de Ven apontou o único golo das bracarenses diante do Anderlecht (1-1)
O Sp. Braga não foi além de um empate a um golo, na deslocação ao reduto do Anderlecht, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Taça Europa de futebol feminino.
Na nova competição de clubes da UEFA, as visitantes colocaram-se em vantagem em cima do intervalo, graças ao golo de Zoï van de Ven, e no arranque do segundo tempo, a formação belga restabeleceu a igualdade no marcador, por intermédio de Amélie Delabre, através de uma grande penalidade.
A segunda mão tem início marcado para as 20h da próxima quarta-feira, 15 de outubro, no Estádio Amélia Morais, em Braga.
Empate a uma bola na Bélgica. A eliminatória será decidida em casa, no Estádio Amélia Morais 💪#GanharComTodos | #UWEC pic.twitter.com/yWYdwKSNBr— SC Braga - Futebol Feminino (@scbragafeminino) October 8, 2025
