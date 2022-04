Apesar da derrota por 3-1, esta segunda-feira, no terreno do Sp. Braga, o Sporting carimbou o acesso à final da Taça de Portugal feminina, pois na primeira mão tinha vencido as bracarenses por 3-0.

Diana Silva até adiantou as leoas (34m), mas as anfitriãs empataram a dois minutos do intervalo, por Myra Delgadillo. Na reta final, Laura Luís (73m) e Anouka, de grande penalidade (85m), ainda deram esperanças às arsenalistas, que não conseguiram completar a reviravolta na eliminatória.

No derradeiro duelo, que vai jogar-se no Jamor, o Sporting defronta o vencedor da meia-final entre Famalicão e Amora. Na primeira mão, as famalicenses triunfaram por 3-0.