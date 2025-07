O Sp. Braga anunciou esta quinta-feira a contratação da avançado de 22 anos Kailyn Dudukovich.

«Sei que é um clube grande, com uma história rica e sei que está repleto de pessoas sempre dispostas a ajudar e dar tudo em prol do nosso sucesso», disse a norte-americana aos meios dos "guerreiros do Minho".

Dudukovich chega proveniente da equipa universitária dos Ohio State Buckeyes onde se tornou na melhor marcadora de sempre da equipa norte-americana com 44 golos em 82 jogos.

A avançado vai assinar até 2026.