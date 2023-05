A equipa feminina do Sporting de Braga vai disputar a 22.ª e última jornada do campeonato, diante do Clube de Albergaria, no Estádio Municipal de Braga, anunciaram os minhotos esta segunda-feira.

O encontro, marcado para o próximo domingo (14h30), vai realizar-se na Pedreira, porque o Sp. Braga «pretende, numa verdadeira tarde de festa do futebol feminino, valorizar e promover todo o trabalho desenvolvido por todas as equipas do clube ao longo da época 2022/23, com as equipas de formação a desfilarem no intervalo da partida».

Esta é a primeira vez que a Pedreira recebe um jogo da equipa feminina a contar para o campeonato. A entrada, refira-se, será gratuita.

O Sp. Braga é terceiro classificado da liga feminina, enquanto o Albergaria ocupa a oitava posição.