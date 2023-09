Carolina Mendes, experiente jogadora do Sp. Braga, foi a escolhida para falar à imprensa na antevisão da meia-final da Supertaça de futebol feminino. A jogadora afirma que a qualidade da equipa do Benfica é «inquestionável», mas refere também que as minhotas também têm as suas armas e que de tudo farão para ganhar o jogo.

«Todas nós sabemos a qualidade da equipa do Benfica, é inquestionável. [Mas] Nós somos o Sporting de Braga, queremos lutar por títulos e vamos fazer de tudo para ganhar», diz.

A jogadora, 116 vezes internacional por Portugal, disse ainda estar expectante pelo jogo e recordou as mudanças ocorridas na equipa, a começar pelo staff técnico, nomeadamente com a chegada do novo treinador, Tomás Tengarrinha.

«Nada melhor que começar com um jogo destes. Queremos pôr em prática aquilo que foi a nossa pré-época, que foi bastante positiva. Jogadoras novas, equipa técnica nova e mais energia para o nosso plantel», afirmou.

Carolina Mendes expressou a ambição da equipa em chegar a finais: «São esses os palcos em que queremos estar. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ganhar ao Benfica e chegar à final e estar em mais um jogo decisivo.»

O jogo entre o tricampeão nacional Benfica e o Sporting de Braga, vencedor da última edição da Taça de Portugal, terá lugar no Benfica Campus, no Seixal, às 15h00 de sábado. O vencedor deste confronto enfrentará o vencedor do jogo entre Famalicão e Sporting na final, que está marcada para 13 de setembro.