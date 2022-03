A equipa de futebol feminino do Sp. Braga venceu esta terça-feira a congénere do Sporting, por 2-1, na segunda mão das meias-finais da Taça da Liga, garantindo a presença no jogo decisivo da competição.



A formação minhota já tinha batido o Sporting por 3-2, em casa, e superiorizou-se novamente ao adversário, desta vez em Alcochete.

Um autogolo de Doris Bacic deu vantagem à equipa bracarense aos 72 minutos, ampliada quatro minutos depois por intermédio de Vitória Almeida. A dez minutos dos 90, Diana Silva reduziu para 2-1.



O Sp. Braga vai defrontar o Benfica - superou o Famalicão - na final da Taça da Liga, agendada para 23 de março em Santa Maria da Feira.