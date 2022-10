O Sporting de Braga venceu no terreno do Sporting (2-1), este domingo e, à quinta jornada, completou o pleno de vitórias no campeonato feminino. Já as leoas, sofreram a primeira derrota na Liga.

Caroline Kehrer adiantou as visitantes aos 36 minutos. Cláudia Neto (71m) restabeleceu a igualdade, mas foi já com um golo ao cair do pano (89m) que Joline Amani confirmou o triunfo arsenalista.

O Sp. Braga lidera o campeonato com 15 pontos, seguido de Sporting e Benfica, ambos com 12. Contudo, as encarnadas têm menos um jogo disputado, já que recebem o Damaiense na terça-feira.

Na jornada 6, há dérbi entre Sporting e Benfica.

Os resultados da quinta ronda do campeonato feminino:

Famalicão – Amora, 7-0

Marítimo – Torreense, 1-4

Albergaria - Valadares Gaia, 1-1

Vilaverdense – Ouriense, 1-1

Sporting - Sporting de Braga, 1-2

Damaiense – Benfica, terça-feira, 11h00