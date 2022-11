O Benfica venceu neste sábado o Sporting (2-1) no dérbi da liga feminina, em jogo da sexta jornada que se disputou em Alcochete.

Os três golos da partida aconteceram na segunda parte, depois de Seabert, guarda-redes do Sporting, ter negado um penálti a Ana Vitória numa primeira parte em que as águias foram sempre mais perigosas.

Na segunda parte esse maior domínio confirmou-se aos 47m, com Valéria a assistir Cloé Lacasse para o 1-0. O Sporting empatou aos 65m com um penálti de Cláudia Neto, mas o Benfica continuou mais perigoso e pareceu sempre mais perto do segundo golo.

Nos últimos 10 minutos, as águias desperdiçaram duas oportunidades claras, primeiro por Lacasse e depois por Ana Vitória, mas o golo do triufo chegou mesmo em cima dos 90m.

Aí, numa jogada entre as duas laterais do Benfica, Lúcia Alves cruzou da esquerda e Valéria surgiu ao segundo poste a empurrar para o golo do triunfo, aos 89m.

O resultado deixa o Benfica invicto na liderança, com os mesmos 18 pontos do Sp. Braga. Já o Sporting soma a segunda derrota consecutiva, depois de ter perdido em Braga, e cai para o quarto lugar atrás do Damaiense.

