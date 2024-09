O Sporting perdeu por 2-1 contra o Real Madrid, na primeira mão da ronda decisiva de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina.

No Estádio Aurélio Pereira, o favoritismo estava claramente do lado merengue, ainda que no futebol, as surpresas possam sempre acontecer. Sem surpresas no onze, Mariana Cabral viu a sua equipa entrar confiante no encontro, mas tudo caiu por terra aos 12 minutos, depois de um erro inacreditável de Hannah Seabert.

Depois de um passe longo, Athenea Del Castillo conseguiu desmarcar-se com qualidade e fora da área, a guardiã norte-americana tentou dominar, mas a jogadora do Real Madrid tirou-lhe a bola dos pés e com a baliza completamente deserta, rematou para o 1-0.

A partir daqui, o jogo acalmou e tudo apontava para que o resultado se mantivesse até ao intervalo, não fosse Misa ter derrubado Brittany Raphino dentro da área. Alguns segundos foram suficientes para a juíza do encontro apontar para a marca dos onze metros. Andreia Bravo assumiu a marcação do penálti e atirou para o fundo da baliza.

As jogadoras regressaram ao balneário com o empate no marcador e para o segundo tempo, o Sporting esteve melhor, muito graças às mexidas de Mariana Cabral, que lançou para o campo Jacynta Gala.

Este foi, de resto, o melhor período das leoas no encontro, que acabou por coincidir com um verdadeiro balde de água fria e novamente com muitas culpas para Hannah Seabert. A guardiã norte-americana saiu dos postes, na sequência de um cruzamento e largou a bola dentro da área, onde acabou por aparecer a finalização de Melanie Leupolz.

As contas da eliminatória ficam assim mais complicadas e para seguir em frente na competição, o Sporting tem de vencer o Real Madrid na segunda mão, caso queira marcar presença na fase de grupos da Champions.