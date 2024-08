Mariana Cabral, treinadora do Sporting, em declarações após a conquista da Supertaça frente ao Benfica (2-1):



«No início não entrámos tão bem e acho que depois as mudanças na equipa também foram muito importantes para a forma como entrámos no jogo. Todas elas foram muito importantes e acabámos por conseguir dar a volta ao resultado, elas estiveram muito bem e sempre a acreditar até ao final e não é fácil, porque sofremos o golo perante um adversário muitíssimo competente, como é o Benfica.

Na época passada, na Taça da Liga, também tivemos aqui, neste mesmo estádio, situações para marcar e dar a volta no final, mas acabou por não acontecer por muito pouco. Também na Taça de Portugal houve situações semelhantes, a Britt [Raphino] marca quase no final e o golo depois é invalidado, portanto… estes jogos são muitíssimo vividos e competitivos, as margens são muito pequenas e quase todos os espaços são muito disputados.

Falou-se da época passada e acho que aprendemos bastante na época passada, pois estivemos nas decisões e acabámos por não conseguir ganhar nenhuma. Aprendemos na forma como tínhamos de continuar a interpretar e a evoluir no jogo e foi isso que hoje demonstrámos, sempre até ao final do jogo e conseguimos dar a volta.»