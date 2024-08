Depois do Benfica ter assegurado a passagem à final da Supertaça feminina, diante do Damaiense, o Sporting bateu o Racing Power por 2-0, na tarde deste sábado.

No Estádio Nacional, terreno 'emprestado' ao Racing Power, o Sporting garantiu a passagem à próxima fase com dois golos da norte-americana Britanny Raphino.

Na primeira parte, Maiara Niehues e Telma Encarnação remataram aos ferros da baliza do Racing Power, mas nenhuma equipa marcou. O Sporting conseguiu colocar-se em vantagem aos 53 minutos, através de Brittany Raphino. A mesma atleta bisou aos 72.

A final da Supertaça feminina oporá o Benfica ante o Sporting na próxima sexta-feira, às 20h45, no Estádio do Restelo. O Racing Power discute com o Damaiense o terceiro lugar no mesmo dia e no mesmo local, mas às 11h.