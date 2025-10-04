A equipa feminina do Sporting desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Benfica e assumir a liderança do campeonato.

As leoas recebeu e empataram com o V. Guimarães, este sábado, num jogo em atraso, relativo à primeira jornada do campeonato. 

Claudia Neto inaugurou o marcador aos 25 minutos. O Sporting viu a vitória e a possível liderança escapar-lhe, aos 80 minutos, quando a equipa do Minho restabeleceu a igualdade com golo de Betinha.

Recorde-se que este encontro tinha sido adiado devido à participação da equipa na fase de qualificação para a Liga dos Campeões Feminina, que acabou por falhar. 

A equipa leonina concentra agora as atenções na partida contra o Rosengard, na próxima terça-feira, às 19h45, no Estádio Aurélio Pereira, a contar para a fase de qualificação da UEFA Women's Europa Cup.

RELACIONADOS
França: Marselha vence e cola-se aos lugares cimeiros
VÍDEO: Samu Costa marca na derrota do Maiorca frente ao Athletic Bilbao
Benfica: José Mourinho convoca jovem extremo para o Clássico
Van Dijk: «Já disse várias vezes que esta época vai difícil»